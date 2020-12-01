Кубань намерена в 2021 году потратить 200 миллионов рублей на субсидирование авиарейсов в регион

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В своей беседе с журналистами 1 декабря глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о новых мерах, призванных стимулировать приток туристов в регион в 2021 году.

Так., в бюджете региона предусматривается около 200 млн рублей на субсидирование авиаперевозок.

- Это и рейсы внутри региона по маршруту Краснодар-Сочи, и межрегиональные направления: Сочи-Псков, Анапа-Псков, Краснодар-Ярославль, Краснодар-Астрахань,- отметил глава края.

По словам Кондратьева, эта мера чрезвычайно важна для преодоления ценовых диспропорций для туристов.

- Стоимость авиабилетов не должна превышать стоимость всего отдыха на наших курортах, а сегодня мы видим, что такие ситуации есть,- подчеркнул губернатор.

Руководитель региона также обратил внимание на то, что новые меры поддержки благотворно скажутся и на бизнес-климате края, который становится все более значимым в структуре экономики и деловых связей страны.