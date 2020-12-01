25-летняя мошенница выманила 1,2 миллиона рублей «на лечение» у краснодарца после знакомства в Интернете

Фото Светланы Маковеевой

В отдел полиции Карасунского округа Краснодара обратился с заявлением местный житель . Мужчина рассказал, что на сайте знакомств познакомился с красивой молодой девушкой, и довольно долго переписывался с ней.

Краснодарец влюбился в свою новую знакомую, которая была умна и мила, но, по ее словам, страдала тяжким заболеванием, которое угрожало ее жизни. Девушка пожаловалась мужчине, что у нее не хватает денег на серию сложных операций, которые ей необходимы.

Мужчина вызвался помочь, и несколько раз переводил ей деньги на лечение, выслав в общей сложности около 1,2 миллиона рублей. В конце концов, после получения очередного транша, девушка на связь выходить перестала, ее аккаунт на сайте был удален.

Оперативники краснодарской полиции сумели установить личность и местонахождение злоумышленницы.

Ею оказалась 25-летняя уроженка одной из стран СНГ. Полицейские задержали ее в Ростовской области. Полученные «на лечение» деньги она потратила на совершенно иные собственные нужды.

- Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На период предварительного следствия злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,,- сообщает ГУ МВД по краю.