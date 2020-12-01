В Краснодаре для подведения теплотрассы к строящейся школе ограничат движение транспорта по улице Тепличной

Фото мэрии Краснодара

В период с 7 декабря по 5 января 2021 года в Краснодаре на улице Тепличной, на участке от Российской до улицы 1-го мая будет полностью прекращено движение любого транспорта.

Это делается из-за необходимости работ по прокладке теплотрассы к строящейся школе на 1100 мест на бывшей территории лагеря «Ивушка».

Будет организован объезд этого участка дороги по временной схеме, здесь же установят новые дорожные знаки.

В этот же период изменится и движение местных автобусных маршрутов.

- В прямом и обратном направлениях автобусы № 51 «Ул. Трудовой Славы — ул. им. Академика Королёва» и № 85 «Ул. им. Калинина — ул. Тепличная» будут следовать по ул. Тепличной, ул. 1-го Мая, ул. Тенистой, ул. Российской и далее по маршрутам,- сообщает мэрия Краснодара.