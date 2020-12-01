Студенты 15 ВУЗов в Краснодарском крае из-за карантина переведены на дистанционное обучение

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По данным на 1 декабря 2020 г. на карантин из-за вспышек коронавируса на Кубани закрыты 15 групп в 9 детских садах, расположенных в Краснодаре, Кущевском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах. На самоизоляции при этом находится 194 ребенка.

Кроме того, на карантин, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыт детский сад в Динском районе, три группы в 2 детских садах Апшеронского и Приморско - Ахтарского районов. Дома в этим районах остаются 164 ребенка.

В Краснодаре на карантин закрыта школа № 79, не работает и коррекционная школа в станице Калининской.

- В общей сложности в крае закрытыми на карантин остаются 177 учебных классов в 67 школах в 18 муниципальных образованиях. Это Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Динской, Краснодар, Ленинградский, Абинский, Успенский, Курганинский, Гулькевичский, Славянский, Туапсинский, Новокубанский, Красноармейский, Новопокровский, Кущевский и Белореченский районы,- сообщает краевая администрация.

Кроме того, в 45 ВУЗах края почти 55 тысяч студентов обучаются по смешанной форме. В 15 ВУЗах студенты переведены на дистанционное обучение.

Сочинский госуниверситет и Анапский филиал Московского педагогического госуниверситета полностью перешли на дистанционное обучение.