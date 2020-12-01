В 2021 году на реализацию программы «Накопительная ипотека» в регионе направят почти 33 млн рублей

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Суть программы заключается в том, что каждый ее участник открывает в банке накопительный вклад на срок до 5 лет и каждый месяц пополняет его на сумму от 3 до 10 тысяч рублей.

Вместе с участником программы его счет пополняет и краевой бюджет, откуда на счет начисляется социальная выплата в размере еще 30% от суммы поступающих средств. При этом суммы из бюджета не будут превышать 3 тысяч в месяц. При этом бюджетная выплата предоставляется жителям региона, в собственности которых находится не более одного жилого помещения на территории края.

К этому добавляется еще и банковский процент в размере от 3,5 до 5% от вклада. Участие в программе на Кубани в 2020 году приняли уже около 600 жителей региона.

- В 2021 году мы планируем увеличить количество участников программы «Накопительная ипотека». Субсидию смогут получить более тысячи человек. А сумма поддержки составит 33 млн рублей, – отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий.