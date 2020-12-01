В Краснодаре прокуратура проводит проверку после аварии с двумя школьными автобусами

Иномарка врезалась в два школьных автобуса ПАЗ и НефАЗ.

В Краснодаре иномарка протаранила два школьных автобуса. Краевая прокуратура организовала проверку происшествия. По данным ведомства, авария произошла 1 декабря.

Водитель Daewoo Matiz мчался по улице Тихорецкой со стороны Восточно-Кругликовской в сторону и вылетел на встречную полосу. Иномарка врезалась в два школьных автобуса ПАЗ и НефАЗ, которые ехали друг за другом.

В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По счастливой случайности в автобусах в момент аварии не было школьников.

- По данному факту проводится проверка причин, которые спровоцировали происшествие, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.