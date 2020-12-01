Правительство выделило более 1,5 млрд рублей на проведение Формулы 1 в Сочи

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Правительство РФ предоставило Министерству спорта РФ субсидии на проведение этапа Формулы-1. Гонку намечено провести в Сочи в 2021 году с 23 по 26 сентября.

- Субсидии предоставлены для оплаты транша лицензионного платежа в организацию Formula One World Championship Limited за право проведения в Сочи Формулы 1, - сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи в 2021 году принимал чемпионат мира седьмой раз подряд. 27 сентября, на автодроме состоялась гонка 10-го этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при России.

Несмотря на опасения болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса, российский этап проходил со зрителями, более того, организаторы приготовили развлекательную программу.