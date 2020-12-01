В Краснодаре задержали граффиста за рисунок Дональда Дака

Фото пресс-службы УМВД России по городу Краснодару

В краевом центре задержали граффитиста. Он изобразил на одном из зданий на перекрестке улиц Октябрьской и Мира героя знаменитого мультсериала - Дональда Дака.

Молодой человек пытался убежать от наряда ППС. Граффист оказался 23-летним жителем Туапсинского района.

- На нарушителя составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в конце прошлого года стало появляться граффити на здании органного зала в краевой столице по эскизам известного итальянского стрит-арт художника Луиджи Мариа Мураторе. Завершить работу он должен был лично еще весной, но из-за пандемии границы были закрыты и возможности прилететь в Россию не стало. Луиджи Мариа Мураторе сообщил, что закончит граффити, как только откроются границы.