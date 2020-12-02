В Ейске для летчиков открыли тренажерный комплекс с искусственным интеллектом

Фото: function.mil.ru

Новый тренажёрный комплекс открылся для морских летчиков на базе Центра боевого применения и переучивания лётного состава в Ейске.

- Комплекс - это система тренажеров и агрегатов для подготовки лётного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России. На тренажерах курсанты будут обучаться пилотированию различных типов воздушных судов - как самолетов, так и вертолетов. Тренажеры работают с помощью искусственного интеллекта, например, в них визуализируется внешняя обстановка, имитируются отказы техники, а также подбираются погодные условия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства обороны РФ.

Фото: function.mil.ru

Появление высокотехнологичных тренажеров – это важное событие в совершенствовании и развитии системы боевой подготовки морской авиации. Комплекс позволит повысить качество подготовки специалистов.