В общественном транспорте Краснодара штрафуют водителей и пассажиров без масок

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В краевой столице продолжают проверять, как соблюдается масочный режим. Массово осматривается общественный транспорт. За неделю специалисты обошли 305 трамваев, троллейбусов и автобусов города.

- С 24 ноября по 1 декабря было составлено 23 протокола. Их получили 17 водителей и шесть на пассажиров, которые были без масок на лице. Им грозит штраф от тысячи рублей, - сообщили «Комсомольской правда» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Рейдовые группы трижды в день проверяют наличие повязок у пассажиров, кондукторов и водителей общественного транспорта. Сначала специалисты информируют о необходимости надеть средства защиты, за отказ – вручают «письмо счастья».

Стоит отметить, что маски в трамваях и троллейбусах города выдают при входе в транспорт. Перевозчиков, которые не соблюдают санитарные требования Роспотребнадзора, также привлекают к административной ответственности.