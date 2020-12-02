В Краснодаре дотла выгорел гараж в ГМР

В краевом центре в ночь на 2 декабря загорелся гараж в кооперативе по улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей. Очевидцы увидели задымление и вызвали на место пожарных.

- Сообщение диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 23:32 1 декабря. Установлено, что огонь распространился уже по всему помещению, происходило открытое горение гаража. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. В 00:07 возгорание было локализовано, в 01:08 – спасатели полностью ликвидировали огонь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Гараж выгорел дотла, огонь охватил 80 квадратных метров.

- К тушению пожара было привлечено 13 человек, четыре единицы техники, - добавили в краевом МЧС.