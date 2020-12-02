В Краснодарском крае образовано 27 особо охраняемых природных территорий

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают межевать особо охраняемые природные территории. С 2016 года в регионе было выделено 27 таких участков местного значения. Постановка на госучет парков, скверов и бульваров защищает их от застройки.

- Четкие границы зеленым зонам определяют, чтобы на них не появлялись объекты капитального строительства. В ближайшее время специалисты планируют создать еще 39 таких территорий, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Особо охраняемые природные территории зарегистрированы в Новороссийске, Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Сочи, а также в Павловском, Гулькевичском, Тимашевском, Каневском, Белореченском, Курганинском, Туапсинском и Кореновском районах.

- В Краснодаре скоро появятся еще две особо охраняемых территории. Межевания участков проведут на «Острове Масленицы» и «Большом острове», - добавили в администрации региона.