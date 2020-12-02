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«Комсомолку» можно оформить онлайн со скидкой

До 31 декабря действует льготная цена
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Скидка по промокоду будет действовать до конца месяца

Скидка по промокоду будет действовать до конца месяца

«Комсомолка» перед новогодними праздниками делает скидки. Оформить подписку на газету можно по льготной цене. Акция действует до 31 декабря.

- Подписаться на «Комсомолку» со скидкой на I полугодие 2021 года можно в офисе редакции по адресу улица Октябрьская, 72, во всех почтовых отделениях Краснодарского края и Республики Адыгея или на сайте нашего издания, - сообщили в отделе распространения.

В офис нужно обращаться в будние дни с 9 до 13 часов. Если у вас нет возможности приехать в редакцию, то подпишитесь на газету онлайн. Сейчас действует скидка 10% по промокоду DEKADA12.

По всем вопросам, касающимся подписки, можно обращаться по телефону: 8 (861) 992-7-992, доб. 118.

Время акции с подарками ограничено

Время акции с подарками ограничено