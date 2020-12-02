В военные госпитали Краснодарского края доставили первые вакцины от COVID-19

Фото пресс-службы ЮВО

В военные госпитали Южного военного округа, в том числе Краснодарского края, пришла первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. Пришло 1,2 тысяча ампул.

- Медицинские специалисты ЮВО уже начали проводить вакцинацию личного состава военных госпиталей, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией. Также планируется привить от COVID-19 командный состав и военнослужащих, выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

В ближайшее время будет новая поставка доз для повторной вакцинации военнослужащих.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что первые вакцины от коронавируса в гражданские больницы поступили в октябре. Прививки от COVID-19 делали медики, работающие с заболевшими. Последствий зафиксировано не было.