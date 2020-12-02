Жители Сочи в «Черную пятницу» потратили на 37% больше, чем год назад

В «Черную пятницу» жители Cочи потратили на шопинг свыше 170 млн рублей, что на 37% превышает оборот дня распродаж в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество покупок к прошлогодней «Черной пятнице» выросло в 1,8 раза.

Больше всего в этот день сочинцы потратили на электронику и бытовую технику – свыше 80 млн рублей, что на 7% превышает значение прошлого года. Средний чек в этой категории составил 9,2 тыс. рублей.

На втором месте по объему покупок с трехкратным ростом к прошлому году оказалась одежда и обувь – на нее жители и гости Сочи потратили 38 млн рублей. На третьей позиции – товары для дома и ремонта, на которые сочинцы направили 21 млн рублей (+95% год к году). Положительная динамика отмечалась практически во всех сегментах ретейла, за исключением продуктовых супермаркетов.

«В этом году мы фиксируем рост спроса на покупки в Черную пятницу по сравнению с прошлым годом. Снижение цен на популярные товары способствует реализации отложенного спроса населения и особенно актуально в нынешних условиях. Наибольшей популярностью традиционно пользуются товары для дома, fashion-категория, электроника и бытовая техника. При этом мы видим рост доли онлайн-покупок по сравнению с прошлым годом», - комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Оборот в популярных категориях товаров в «Черную пятницу» по сравнению с предыдущей пятницей в Сочи оказался выше на 28%, то есть распродажи стимулировали сочинцев тратить на четверть больше, чем обычно. Максимальный эффект от маркетинговых акций наблюдался в категории автотоваров, сумма продаж которых в регионе в этот день оказалась на 62% выше, чем неделей ранее.

Некоторые ретейлеры начали распродажи еще в понедельник, и если сравнить оборот за 23-27 ноября с суммой транзакций за пять дней предыдущей недели, 16-20 ноября, то также можно увидеть заметный рост покупательской активности в регионе. В среднем объем операций в популярных сегментах товаров за пять дней вырос на 12%. Наибольший показатель зафиксирован также у автомагазинов (+42%), где продавцы запустили льготные акции раньше других.