В Сочи на кладбище вандалы разрушили девять могил

Фото: ДТП и ЧП Сочи

В Сочи вандалы осквернили несколько могил. Разрушенные памятники охранник обнаружил только утром 30 ноября. Сейчас полиция ищет виновников и проводит проверку по факту случившегося.

- По данному факту зарегистрирован материал. Проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Уже изъяты записи с камер видеонаблюдения. На кадрах виден силуэт подозреваемого, который ломал надгробия. Сейчас мужчину разыскивают, ему грозит уголовное дело.

В мэрии города-курорта добавили, что по архивным документам специалисты выяснят, кто устанавливал надгробия, которые разрушил вандал, чтобы признать их пострадавшими.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи вандалы испортили граффити с Жаком-Ивом Кусто. Авторы портрета сами восстановили уличную картину.