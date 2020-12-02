Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 декабря 2020 увеличилось на 167

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 2 декабря за последние сутки зафиксировано 167 заболевших.

- В Краснодаре заболел 71 человек, в Выселковском районе – 8. По семь пациентов получили положительный тест на COVID-19 в Сочи, Абинском, Курганинском, Северском районах. По шесть – в Туапсинском, Калининском, Павловском, Темрюкском районах. Пять человек заразились коронавирусом в Красноармейском районе. В Апшеронском и Новопокровском районах новая инфекция выявлена у четырех жителей. В Успенском и Новокубанском районах по три пациента попали в госпитали с COVID-19. В Новороссийске, Анапе, Отрадненском, Кавказском, Староминском, Усть-Лабинском районах по два человека заболели короной, в Каневском, Кущевском, Крыловском, Приморско-Ахтарском, Крымском – по одному, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за последние сутки – 23 ребенка.

Стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 54 пациента, еще трое – на ЭКМО.