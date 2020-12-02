В Краснодаре выявили рекордное число заболевших коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани напряженная ситуация с коронавирусом, люди продолжают заражаться. По данным на конец месяца, госпитали края были заполнены больше чем на 80 % пациентами с COVID-19. В Краснодаре 2 декабря побит антирекорд по новым случаям инфекции. За сутки в краевом центре выявлен 71 заболевший человек. Среднее значение прошлой недели – 61.

- В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получил 71 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. – Лидерами по количеству попавших в госпитали пациентов с коронавирусом также стали Выселковский район с восемью заболевшими и Сочи, Абинский, Курганинский, Северский районы с семью случаями.

Фото: krd.ru

Ранее «Комсомолька» сообщала, что за последние сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 167 человек, 23 из них – дети.