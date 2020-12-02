На Кубани от коронавируса стали чаще умирать молодые

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным коронавирусом. Все чаще в сводках о летальных случаях встречаются молодые умершие. По данным на 2 декабря на Кубани скончались еще восемь пациентов с COVID-19, среди них двое мужчин младше 40 лет.

- В краевой клинической больнице №1 умерли местные жители 36 и 39 лет, у них развивалась тяжелая двухсторонняя пневмония. Сотрудникам Северской ЦРБ не удалось спасти 90-летнего местного жителя. Жительница Армавира 80 лет умерла в городской инфекционной больнице №4. В Крымской ЦРБ престало биться сердце 67-летнего жителя Геленджика. Житель Тихорецкого района 73 лет умер в местной ЦРБ. В инфекционной больнице Краснодара не стало 82-летнего жителя Тбилисского района и 85-летнего местного жителя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

В министерстве здравоохранения края призывают беречь свое здоровье и здоровье близких, не игнорировать масочный режим.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 167 человек, 23 из них – дети. А в Краснодаре зафиксирован антирекорд по новым случаям инфекции.