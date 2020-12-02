Сочи Парк снова стал лучшим парком развлечений России

Фото: пресс-служба "Сочи Парк".

Почетный титул ««Лучший открытый парк развлечений» с количеством посетителей более 1 млн человек в год Сочи Парк получил по итогам международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо»-2020.

Церемония награждения состоялась 1 декабря. Жюри профильного паркового конкурса оценивало участников по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также новации 2020 года.

Эта награда для Сочи Парка уже шестая. С момента своего открытия в 2014 году парк ежегодно становился лучшим парком развлечений в России, побеждал в номинациях «Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений» и «Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке».

Справка

Сочи Парк – первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве нашей страны. На площади более 25 га расположены 23 современных аттракциона, отель-замок «Богатырь» 4*, дельфинарий, совариум, 57-метровое Колесо Времени и другие объекты. Единственный из российских парков входит в рейтинг 25 лучших парков Европы по версии TripAdvisor.

Этой зимой впервые Сочи Парк работает без выходных и продолжает принимать гостей. На новогодних каникулах, с 26 декабря по 10 января восемь тематических земель парка будут украшены тысячами сияющих гирлянд, на территории парка появятся более десяти новых фотозон, а также откроется Усадьба Деда Мороза.