Краснодарцам предложили быстрый и безопасный способ получения SIM-карт

Фото предоставлено пресс-службой Мегафон.

Жители Краснодара впервые могут оформить SIM–карту не выходя из дома, лишь набрав короткий номер *500. Ее доставит курьер в удобное для заказчика время.

Процедура быстрая и простая – после набора нескольких символов, абонента поприветствует робот и переведет на оператора, который при необходимости расскажет о подходящем тарифе, как по наполнению услуг, так и по стоимости, уточнит имя получателя, адрес и удобное время доставки SIM-карты.

Курьер бесплатно и с соблюдением всех мер безопасности доставит пакет до двери в указанное время. Оплата стоимости подключения возможна на месте, как при помощи банковской карты, так и наличными.

Услуга сэкономит время на посещении салона и поиске информации о преимуществах тарифов. SIM-карту с саморегистрацией необходимо активировать. Процесс несложный и занимает не больше 10 минут. Для регистрации понадобится бесплатное приложение «Личный кабинет» МегаФона, которое можно скачать в любом из интернет–магазинов приложений. Также доступна активация через портал Госуслуги.

Кроме того, SIM-карту МегаФона в саморегистрацией также можно приобрести онлайн в интернет-магазине компании, TMall, «Связной», 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.