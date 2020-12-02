В Краснодаре приезжий от жажды крови убил незнакомого прохожего на железной дороге

Скриншот с оперативной съемки пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

29 ноября в краевом центре на перегоне по улице Новороссийской местные жители наткнулись на труп. О находке очевидцы быстро рассказали полицейским. Оказалось, что мужчина умер не своей смертью, на его теле было ножевое ранение.

- На место выехала следственная группа. На теле 31-летнего погибшего было колото-резаное ранение в области грудной клетки. По подозрению в убийстве краснодарца оперативники задержали 62-летнего жителя Кемеровской области. Мужчина недавно вышел из тюрьмы, он отбывал наказание за убийство. В настоящее время в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанный признался в очередном душегубстве и скоро снова отправится по этапу. Он рассказал, что намеренно искал жертву. В этот вечер приезжий в безлюдном месте просто шел за незнакомым мужчиной по железнодорожному полотну. А когда приблизился к жертве, достал нож и нанес смертельный удар в спину.