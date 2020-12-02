Госпитали Кубани на 84% заполнены больными COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае напряженная ситуация с коронавирусом. Каждый день продолжают выявлять зараженных. Также каждый день умирают люди с подтвержденным COVID-19. Стоит отметить, что возросло число молодых умерших с опасной инфекцией, например, за последние сутки скончались двое мужчин младше 40 лет без сопутствующих заболеваний.

Госпитали Кубани в настоящее время на 84% заполнены больными COVID-19, притом что с легкой формой болезни сейчас оставляют лечиться дома.

- В Краснодарском крае свободно 16% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Сейчас в 25 инфекционных госпиталях Кубани развернуто 5963 койки. При необходимости будем увеличивать число мест в медучреждениях, ресурсы есть, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На дому с подозрением на коронавирусную инфекцию лечатся 5012 человек. У одной пятой из этих пациентов COVID-19 подтвержден.

- Дефицита в аппаратах ИВЛ нет, сейчас в регионе их занято только 23%. При этом оборудование используется не только при лечении больных коронавирусом. Лекарства также имеются с запасом, - добавили в минздраве края.