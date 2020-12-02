В пять раз быстрее: краснодарцы подключают сверхскоростной интернет

Новая технология МТС приходит в дома краснодарцев. С ее помощью жители нескольких микрорайонов города смогли в пять раз увеличить скорость домашнего интернета. К гигабитной сети уже подключились многоквартирные дома Музыкального, Центрального и Фестивального микрорайонов, а также домовладения поселка Березовый и Восточно-Кругликовской. До конца года планируется провести сверхскоростной интернет еще в 6 000 квартир в районе Западного обхода и Краевой клинической больницы.

В будущем году быстрым интернетом с помощью новой технологии планируют обеспечить еще 100 тысяч квартир кубанцев. Компания планирует за три года завершить полный переход на новую сеть.