На Кубани возбуждено уголовное дело против хозяйки подпольного игорного клуба

Фото СК РФ

В ноябре 2019 года 37-летняя жительница Абинска открыла вместе с деловыми партнерами интернет-клуб на улице Крымской.

Обычный зал с несколькими компьютерами внезапно стал пользоваться бешеной популярностью у публики. Все дело в том, что интернет- клуб был предназначен не только, и не столько для отправки электронной почты или переписки в соцсетях. Основной его задачей была игра в онлайн-казино.

- Незаконные азартные игры проводились с использованием Интернета при помощи пяти игровых терминалов. Вскоре 2019 года преступная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов,- сообщает прокуратура края.

Сейчас проведением следствия в отношении хозяйки игорного заведения занялся СК.

- Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Она подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.171.2 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.