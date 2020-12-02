В Туапсинском районе «черный лесоруб» спилил ценных деревьев на 25 миллионов рублей

Фото Светланы Маковеевой

Полицейским в Туапсинском район местные жители рассказали о массовой вырубке ценных пород деревьев в ближайшем лесу, в районе поселка Ольгинка. Оперативники выехали на указанное место и убедились, что сообщения были чистой правдой.

В лесу за любимым делом они застали 37-летнего жителя Апшеронского района. Мужчина не имел никаких разрешений на вырубку деревьев, но не счел это достаточным основанием воздержаться от такого вида легкого заработка. Развернулся он вовсю.

В местном лесу оказались спиленными более 150 деревьев породы граб, дуб, ясень и вяз. Древесина уже была подготовлена для продажи.

Злодей-лесоруб нанес природе ущерб в более чем 25 миллионов рублей.

-Сейчас ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.