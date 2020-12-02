Юные жители Кубани могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога – детям»

Фото предоставлено организаторами конкурса

Министерство внутренних дел России и Министерство просвещения проводят Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям». В нем могут поучаствовать ребята от 8 до 18 лет со всех уголков страны, в том числе из Краснодарского края. Свои работы нужно успеть прислать с 7 по 13 декабря.

- Чтобы стать участником конкурса нужно сделать презентацию на тему профилактики дорожно-транспортного травматизма, смонтировать социальный видеоролик, нарисовать картинки о ПДД. Семейным командам предлагается создать обучающие видеоролики или записать театральные постановки о ПДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Работы нужно отправлять на адрес электронной почты: bdd@zabezopasnost.com. А по всем вопросам можно обращаться к куратору конкурса Валерии по телефону +7 (499) 769-30-01.