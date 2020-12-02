В Краснодаре задержан предполагаемый убийца 31-летнего местного жителя

Фото СК РФ

В Краснодаре 29 ноября на перегоне между железнодорожными станциями «Краснодар- Сортировочный» и «Краснодар 1» найден тело молодого мужчины с многочисленными ножевыми ранениями в грудь.

Оперативники угрозыска ЛУ МВД России на транспорте, вместе с сотрудниками СК сумели быстро установить личность подозреваемого в этом преступлении.

Им оказался преступник-рецидивист из Кемеровской области, где он недавно отбыл срок за убийство.

- Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан предполагаемый убийца 31-летнего жителя Краснодарского края,- сообщает ведомство.

Как сообщается, задержанный уже признался в содеянном.