На Кубани началось строительство транспортного обхода на автодороге Тимашевск – Полтавская

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Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта при помощи своих инициатив добились начала строительства крайне важной дороги для региона,- транспортного обхода на трассе Тимашевск-Полтавская.

Как подчеркивается в сообщении ОНФ, эта дорога - кратчайший путь из западной части России в Крым, а также к Новороссийску и другим городам Причерноморья. Стоимость строительства составляет 14 млрд руб.

В текущем году министерство транспорта и дорожного хозяйства в Краснодарском крае проинформировало, что торги проведены и по их итогам с подрядчиками заключено четыре контракта.

- Транзитный и местный транспорт вынуждены часами стоять в пробках, поэтому промышленная зона города Тимашевска оказалась закупоренной. Только в 2020 году началось строительство долгожданного транспортного обхода на автодороге Тимашевск - Полтавская, - рассказал член регионального штаба ОНФ Виталий Лебедев, который еще в 2014-2015 годы не раз выносил вопрос по проблеме автодороги на обсуждение с властями края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев счел проблему неотложной и взял ее решение на контроль.