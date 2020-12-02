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Жители Кубани могут получить в электронном виде более 8 тысяч государственных и муниципальных услуг

До конца года будут доступны и новые услуги
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

До конца 2020 года для жителей Кубани станут доступными 37 цифровых сервисов для получения информации из различных федеральных структур.

Речь идет о сервисах, наиболее популярных и востребованных населением края.

Это получение льгот и пособий, запись на прием к врачу, выдача разрешений на строительство, постановка на учет в детские сады, услуги органов ЗАГС.

В электронном виде в регионе уже доступны 158 государственных и больше 8 тысяч муниципальных услуг.

Для ускорения этой работы в крае сформирована рабочую группу.

– Мы заинтересованы в максимальной интеграции цифровых процессов в сферу государственного управления, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ. Это поможет выйти на новую скорость позитивных изменений, сделать получение социально-значимых услуг по-настоящему быстрым и комфортным для людей, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.