Жители Кубани могут получить в электронном виде более 8 тысяч государственных и муниципальных услуг

Фото администрации КК

До конца 2020 года для жителей Кубани станут доступными 37 цифровых сервисов для получения информации из различных федеральных структур.

Речь идет о сервисах, наиболее популярных и востребованных населением края.

Это получение льгот и пособий, запись на прием к врачу, выдача разрешений на строительство, постановка на учет в детские сады, услуги органов ЗАГС.

В электронном виде в регионе уже доступны 158 государственных и больше 8 тысяч муниципальных услуг.

Для ускорения этой работы в крае сформирована рабочую группу.

– Мы заинтересованы в максимальной интеграции цифровых процессов в сферу государственного управления, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ. Это поможет выйти на новую скорость позитивных изменений, сделать получение социально-значимых услуг по-настоящему быстрым и комфортным для людей, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.