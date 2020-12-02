Рейдовые группы в Краснодаре за месяц проверили почти 400 заведений общепита и ТРЦ

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре продолжаются проверочные рейды по соблюдению режима повышенной готовности в ресторанах, барах и ТРЦ.

В одном только центре города в рейдах участвуют сразу семь групп из сотрудников мэрии и полицейских.

При этом под особым контролем находятся заведения общепита и ночные клубы на улицах Красной и Красноармейской.

- Всего с 5 ноября по 2 декабря в вечернее время группы контроля проверили 380 предприятий общепита. За работу после полуночи составлен 21 протокол об административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ ,- сообщает мэрия Краснодара.