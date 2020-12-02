Новые мобильные Кванториумы начали работу в Выселковском и Динском районах

Фото администрации КК

При помощи мобильных Кванториумов специалисты привозят в сельские школы региона различную современную технику: 3D-принтеры и сканеры, лазерные граверы и дроны и прочее оборудование.

На базе местных школ разворачиваются лаборатории по направлениям: хайтек, VR/AR/IT-квантум, промробоквантум, гео/аэроквантум.

Такие передвижные технопарки помогают школьникам из небольших станиц, хуторов и сел бесплатно заниматься научно-техническим творчеством.

- В декабре мобильные Кванториумы посетят Кореновский, Северский, Темрюкский, Брюховецкий и Калининский районы, – рассказали в региональном Минобразования.