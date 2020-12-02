В Геленджике состоится выставка картин Федора Конюхова

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Впервые жители и гости курорта смогут посетить выставку художественных работ Федора Конюхова. Уникальная экспозиция откроется 5 декабря в историко-краеведческом музее Геленджика.

Всемирно известный путешественник представит на суд зрителей 37 работ, созданных за три десятилетия путешествий с 1970-х годов по настоящее время. Полотна выполнены в жанре живописи и графики.

Это сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции. Лучше любых слов они расскажут о трансформации личности путешественника, его отношении к сущности бытия и глубокой философии его взглядов на жизнь и место человека в этом мире.

Посетителям выставки также продемонстрируют документальный фильм Русского музея, посвященный искусству художника Федора Конюхова. В нем путешественник сам расскажет о своих творческих поисках.

Напомним, Федор Филиппович Конюхов, обладатель мировых рекордов Гиннеса в одиночку совершил пять кругосветных путешествий, 17 раз пересек Атлантику, в том числе на весельной лодке, первый в России на лыжах достиг Северного и Южного Полюсов, а также в одиночку покорил семь вершин.

Посетить выставку художественных работ художника можно с 5 декабря по 17 января по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 1.

Время работы с 9.00 до 18.00, вторник, суббота - до 20.00, четверг - до 21.00.

Телефон для справок: 8(86141)2-13-62.

Для проведения экскурсий необходима предварительная запись по телефону: 8(928)400-47-18.