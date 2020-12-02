В 2021 году Краснодарский край планирует участвовать в трех новых направлениях национальных проектов

Фото администрации КК

В 2021 году Кубань намерена участвовать в трех новых профильных нацпроектах. Это «Туризм», а также федеральные программы «Чистая страна» и «Патриотическое воспитание граждан РФ».

Об этом сообщил глава региона в ходе совещания в краевой администрации

– Для нас это возможность быстрее решать вопросы, которые сегодня волнуют жителей в городах и районах края. Нам необходимо максимально участвовать в каждом новом направлении нацпроектов, в срок заключить соглашения с федерацией и разработаны региональные проекты, – отметил Вениамин Кондратьев.

По федеральному плану мероприятий все соглашения по новым нацпроектам с заинтересованными ведомствами должны быть заключены в период до 23 декабря.

Утвердить положения этих проектов нужно будет до конца февраля 2021 года.

На совещании было отмечено, что нацпроекты в крае реализуются вполне успешно Так,, раньше срока завершен профильный по ремонту дорог. С опережением идет и переселение из ветхого жилья – при плане 250 человек в этом году расселены более 420-ти.