В Геленджике высадили пальмы в открытый грунт

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Настоящая спецоперация по переселению растений прошла в Геленджике. Ранее тропические деревья на протяжении 10 лет произрастали в кадках. Сейчас специалисты с помощью манипулятора перевезли деревья и высадили их на клумбу рядом с налоговой инспекцией.

До переселения веерные пальмы «Трахикарпус Форчуна» росли в вазонах на Центральной курортной площади. Растения могут достигать 12 метров в высоту. После цветения на кронах появляются плоды, напоминающие грозди мелкого темно-синего винограда.

По мнению экспертов, высадка уже взрослых растений сопряжена с определенным риском- пальмам будет сложнее прижиться. Чтобы максимально облегчить им этот процесс и обогатить почву, грунт из лунок заменили на чернозем и перемешанные с торфом специальные удобрения, питающие корневую систему.

Отметим, на клумбах набережной Геленджика уже произрастают несколько пальм. Эти деревья были сразу высажены в открытый грунт. Они хорошо себя чувствуют, спокойно переживая мягкие зимы. При необходимости их укутывают и утепляют.

- На наших улицах и клумбах должно быть больше южных растений, которые будут подчеркивать колорит курортного города. В наших планах и далее приобретать и высаживать пальмы в открытый грунт. Озеленители уже получили задание всесторонне рассмотреть эту возможность, - сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.