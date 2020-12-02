Крестьянско-фермерские хозяйства Кубани получат гранты на 65 млн рублей в рамках нацпроекта

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 2 декабря рассказал журналистам о предварительных результатах федеральной программы «Агростартап», которая реализуется в регионе. По этой программе поддержку получают начинающие фермеры.

В целом же край не намерен снижать уровень бюджетной поддержки фермеров и в 2021 году, на развитие фермерства предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей.

– По итогам конкурса гранты получат 18 начинающих фермерских хозяйств края на общую сумму более 65 млн рублей. Деньги пойдут на строительство помещений, покупку сельхозтехники или оборудования для производства и переработки продукции, – отметил глава региона.

Кондратьев подчеркнул заинтересованность региональных властей в том, чтобы качественная фермерская продукция была сегодня максимально доступна жителям региона.

- В конечном счете, от этого выиграют и сами сельхозтоваропроизводители, и АПК в целом, и краевой бюджет, – считает губернатор.