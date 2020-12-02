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Бывший руководитель филиала ВГТРК на Кубани получила срок за растрату

Перед судом в Краснодаре предстала Наталья Тованчева
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Скан приговора Первомайского районного суда Краснодара

Скан приговора Первомайского районного суда Краснодара

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении весьма известного в регионе человека.

Наталья Тованчева руководила кубанским филиалом ВГТРК с 2002 по 2019 год.

Согласно материалам дела, в 2018-2019 годах Тованчева давала указания бухгалтерии компании перечислять средства на оплату стройматериалов в общей сложности на сумму более 2,7 миллионов рублей из бюджета предприятия.

Как выяснилось впоследствии, эти материалы были использованы для ремонта квартиры Тованчевой в Краснодаре. Это в ходе заседания подтвердили и несколько свидетелей со стороны обвинения.

Рассмотрев материалы дела, суд признал Наталью Тованчеву виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.

Как стало известно "КП"-Кубань", она компенсировала ущерб. Этим делом занималась полиция, а хищения были выявлены сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю.