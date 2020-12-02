В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали с поличным торговца мефедроном

Фото Росгвардии

Следуя по маршруту патрулирования в Краснодаре, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на улице Колхозной обратил внимание на молодого человека, который при виде людей в форме вдруг бросился бежать.

Скрыться ему не удалось, росгвардейцы довольно быстро его догнали. По пути юноша выбросил на асфальт несколько свертков. Сотрудники Росгвардии вызвали наряд полиции, которые задержали парня. Как вскоре выяснилось, раньше он уже был судим за распространение наркотиков

- Прибывшими сотрудниками следственно-оперативной группы полиции на месте изъято 15 свертков. Экспертиза установила, что в изъятых свертках находилось наркотическое средство — мефедрон, массой около 12 граммов,- сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.