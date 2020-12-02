На Кубани откроется почти 600 елочных базаров и новогодних ярмарок

Фото администрации КК

Одна за другой на Кубани открываются рождественские и новогодние ярмарки. Они уже начали работать в Сочи, Геленджике, Ленинградском и Староминском районах края.

В остальных городах и районах они запустятся с середины декабря.

В преддверии Нового года в крае организуют 417 торговых мест для продажи елок и праздничных украшений. Вдобавок к этому в крае откроется 156 рождественских ярмарок.

Ели, сосны и пихты везут на юг из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей и Пермского края.

Больше всего торговых объектов откроется в Краснодаре. здесь разместится целых разместят 78 елочных базаров.

– На всех предновогодних ярмарках у продавцов должны быть документы, подтверждающие легальность и безопасность хвойных деревьев, – отметил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.