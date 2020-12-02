4 декабря в Сочи конкурсная комиссия отберет кандидатов на должность мэра курорта

Фото мэрии Сочи

Согласно решению Городского Собрания Сочи от 8 октября 2020 года, 4 декабря в Сочи пройдет заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Сочи.

Необходимость проведения нового конкурса на должность мэра Сочи возникла после выделения части территории Адлерского района в отдельную территорию - городской округ Сириус.

- Заявки на участие в конкурсе подали 6 человек. Это жители Сочи, Краснодара и Ростовской области. По результатам подсчета баллов, набранных каждым из участников конкурса, комиссией будет принято решение о регистрации и представлении в Городское Собрание Сочи не менее двух кандидатов,- сообщает мэрия курорта.

Из оставшихся кандидатур 10 декабря на сессии ГСС депутаты выберут главу Сочи.