Известный гандбольный тренер Евгений Трефилов готовится к операции

Евгений Трефилов готовится к операции. Фото: ГК "Кубань"

Экс-главного тренера женской сборной России и почетного президента гандбольного клуба «Кубань» ждет операция на руке. Травму специалист получил на рядовой тренировке.

- Во время тренировки порвал сухожилие на левой руке, - рассказал Евгений Трефилов сайту «КП»-Кубань». - Неудачно показал упражнение. Врачи меня уже осмотрели, сказали, что надо оперировать. Мне сказали, что надо будет делать под наркозом, а я его боюсь, как огня.

Когда именно назначена операция, Евгений Трефилов не сообщил. Желаем легендарному тренеру, олимпийскому чемпиону Рио-2016 крепкого здоровья.

Кстати, Евгений Трефилов рассказал «КП»-Кубань» как переболел коронавирусом. Он рассказал, что боялся осложнений старых болячек.