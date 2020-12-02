В Сочи после ремонта откроют Мамайский тоннель

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Сочи завершен ремонт Мамайского тоннеля. Пуск автомобильного движения в нем намечен на 00:00 3 декабря.

- Ремонтные работы в тоннеле №6, который известен как «Мамайский» или «Барановский», на участке Обхода Сочи завершены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». – Движение транспорта здесь будет вестись в штатном режиме.

Тоннель закрыли в ночь на 5 ноября в связи с началом капитального ремонта. Его длина составляет 2,619 тысячи метров. Этот дорожный объект находится на шестом месте среди самых протяженных тоннелей России.

Для проезда был закрыт участок трассы от автодорожной развязки с улицы Пластунской до пересечения с дублером Курортного проспекта и улицей Егорова в микрорайоне Мамайка.