В Сочи при загадочных обстоятельствах пропала 13-летняя школьница

Девочку ищут полицейские, волонтеры и жители города.

В Сочи при загадочных обстоятельствах пропала 13-летняя Анастасия Волкова. Поисками ребенка вот уже больше суток занимаются сотни людей: полицейские, волонтеры и просто неравнодушные жители.

Девочку ищут по всему городу. Находиться она может, где угодно. О ее пропаже известно немного. Вечером 1 декабря она вышла из дома на улице Макаренко, но обратно не вернулась. Всю ночь ее искали родители, но тщетно - ребенок как сквозь землю провалился.

На занятия в школу 2 декабря девочка не пришла, никто из друзей ее не видел.

На вид школьнице 14-15 лет, она среднего телосложения, волосы прямые, темные до плеч. Особых примет у девочки нет.

- В день пропажи она была одета в черную юбку, белую блузку, - рассказывают «КП» - Кубань» в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. - Также на ней было светло-коричневое пальто и черные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просять звонить в дежурную часть Сочи 8-862-269-20-00.