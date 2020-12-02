В Новороссийске мужчина с рупором залез на 25-метровую трубу котельной

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В Новороссийске 2 декабря все экстренные службы города были подняты по тревоге. В городе-герое произошел шокирующий случай. Местный житель с рупором залез на 25-метровую трубу котельной, что-то кричал и делал попытки совершить необдуманный поступок.

Около часа с ним беседовал начальник Новороссийского пожарно-спасательного отряда полковник МЧС Дмитрий Кислицын.

- С мужчиной сейчас всё в порядке, - подытожил начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров на своей странице в Instagram.

Напомним, в Краснодаре иностранец забрался на крышу из-за потери паспорта. Очевидцы вызвали полицию и спасателей, сотрудники приехали на место через пять минут. Представители закона уговорили иностранца спуститься вниз.