Губернатор Кубани поздравил ФК «Краснодар» с победным матчем

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«Краснодар» обыграл «Ренн» в Лиге чемпионов со счетом 1:0 и обеспечил себе третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы. Эта победа стала первой в истории на групповом этапе Лиги чемпионов для «Краснодара» и первой в еврокубках этого сезона для российских клубов.

С прорывом краснодарскую команду поздравил и губернатор Краснодарского края.

- Поздравляю ФК «Краснодар» с победой над французским «Ренн». Особенно приятно, что именно наша команда, первой из российских, выиграла матч Лиги Чемпионов, - написал Вениамин Иванович в своем Telegram-канале.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что происходило после финального свистка победного матча Лиги Чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном», который прошел 2 декабря, а также о том, кто первый отреагировал на победу.