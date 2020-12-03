На стадионе ФК «Краснодар» включили новогоднюю подсветку

Фото: Евгений Таранжин

На стадионе краснодарского клуба в Восточно-Кругликовском микрорайоне завершили новогоднее оформление. Фасад украсили снежинками, а накануне включили праздничную иллюминацию.

Жители города оценили световое убранство.

«К Новому году готов», «Как всегда на высоте», «Только снега не хватает», «Самое красивое место», - комментируют снимки с включенными снежинками-фонариками на стадионе горожане.

Фото: Евгений Таранжин

Ранее «Комсомолка» сообщала, что парк «Краснодар» также готовят к новогодним праздникам. Каждую неделю здесь появляются новые зимние арт-объекты. Сначала здесь высадили полукруг из искусственного шалфея, который ночью ненавязчиво подсвечивается диодами. Затем установили двухметровые одуванчики. А в один из водоемов выпустили кувшинки.