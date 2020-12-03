На Кубани планируют ускорить модернизацию коммунальных сетей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае сети тепло- и водоснабжения изношены более чем на 70%. Вопрос об их замене стоит остро. На федеральном уровне предложили разработать меры поддержки для производителей труб. Финансирование поможет региону обеспечивать потребности в замене инженерных коммуникаций.

– На Кубани работают около 10 предприятий по производству труб. И если появится федеральная поддержка, они смогут выровнять планы производства, ускорить модернизацию сетей и полностью обеспечивать потребности края, – отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодарском крае за счет краевых средств модернизируются роицкий, Таманский и Ейский групповые водопроводы. Они обеспечивают водой восемь муниципалитетов, в которых проживает около миллиона человек. Летом количество людей увеличивается в два раза за счет наплыва туристов.