На Кубани спасатели вывели из леса трех женщин, потерявшихся в тумане

Фото: instagram.com/kuban_spas

Вечером 30 ноября три женщины отправились в лес за грибами в районе станицы Неберджаевской Крымского района. Когда стемнело, они заблудились. Покружив около получаса, решили позвать на помощь спасателей.

- Женщины сообщили о том, что заблудились в лесу дежурному ЕДДС. К ним сразу же направилась группа из отряда. Поиски осложнялись темнотой и сильным туманом. К тому же женщины решили разделиться и разбрелись в разные стороны, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе "Кубань" - СПАС".

Ночь, проведенная в лесу при низких температурах, могла пагубно сказаться на здоровье путешественниц. Женщин нашли в течение полутора часов. Спасатели вывели их к машине на окраину леса. Медицинская помощь грибникам не потребовалась, они чувствовали себя хорошо.