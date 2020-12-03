Руководитель Кубанского хора находится на реабилитации после болезни

Фото: ruspekh.ru

На прошлой неделе художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора почувствовал недомогание. У Виктора Захарченко поднялась температура. Ему пришлось сдать тест на коронавирус, чтобы исключить заражение новой опасной инфекцией.

- Виктор Гаврилович сдал тест на COVID-19, результат пришел отрицательный. У него была обычная простуда. Лечение проводилось дома под наблюдением врачей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе хора.

Стоит отметить, что Захарченко уже пошел на поправку. Он хворал, к счастью, не долго – через четыре дня все симптомы ОРВИ ушли. 82-летний маэстро находился на реабилитации до сегодняшнего дня и уже готов выйти на работу.

- Я уже в порядке, сегодня приступаю к работе. Через десять с половиной месяцев старейшему казачьему профессиональному хору исполнятся 210 лет. И надо достойно провести этот юбилей, - отметил Виктор Гаврилович.