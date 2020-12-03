Жители Кубани «нарыбачили» на 1,5 млн рублей

Пограничное управление напоминает, что при ловле рыбы запрещено использование сетей всех типов

На лиманах Темрюкского района пограничники приметили двух рыбаков. Мужчины ловили рыбу незаконными способами. Силовикам пришлось прервать их занятие.

- Два гражданина незаконно добывали водные биологические ресурсы с использованием запрещенных орудий лова. У мужчин изъяли восемь лессовых сетей, их протяженность составила 600 метров. Также выловлено оказалось больше 480 килограммов рыбы, в том числе и ценных видов, таких как судак, берш, лещ и чехонь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Специалисты посчитали ущерб, он составил 1,5 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, возможно, мужчинам повезет, и они отделаются просто крупным штрафом.